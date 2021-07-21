بلجيكا: صفر وفيات بسبب "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية عن عدم وجود أي حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 1467 إصابة جديدة خلال ذات الفترة.

وأشارت السلطات إلى أن "عدد الوفيات جراء الجائحة قد انخفض إلى ما دون حالة واحدة يوميا كمعدل وسطي خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الحالي، مقارنة بالأسابيع السابقة، فيما تواصل الإصابات ارتفاعها ولكن بوتيرة أقل سرعة من السابق".

وأكدت أن عدد مصابي "كوفيد-19"، والذين يعالجون في المشافي، يبلغ حاليا 266 شخصا منهم 87 في وحدات العناية المركزة.

وسجلت بلجيكا إجمالي وفيات بلغ 25213 شخصا، وأصاب ما يقارب مليون ومئة ألف منذ بداية انتشاره في البلاد قبل أكثر من عام.

المصدر: "آكي الإيطالية"