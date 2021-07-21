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"طالبان" تفرج عن عدد من أسرى القوات الحكومية وتقول إنها في "وضع دفاعي" خلال العيد

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Reuters
عناصر من حركة "طالبان" الأفغانية (صورة أرشيفية)
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أعلنت حركة "طالبان" أنها أفرجت عن عشرات الأسرى من القوات الأمنية الأفغانية في أول أيام عيد الأضحى، وذلك تزامنا مع اتفاق الطرفين على تسريع مفاوضات التسوية في الدوحة.

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أفاد بذلك المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد عبر "تويتر"، فيما ذكرت القناة الأولى الأفغانية أنه تم الإفراج عن 80 سجينا في ثماني محافظات، عقب إعلان "طالبان" عزمها الإفراج عن العشرات من الجنود الأفغان المحتجزين لديها بمناسبة العيد.

وجاء ذلك بعد ساعات من اتفاق مع الحكومة الأفغانية حول تسريع المفاوضات السياسية ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، رغم عدم الاتفاق على هدنة خلال فترة العيد.

وأكدت "طالبان" أنها لن تقاتل في عطلة عيد الأضحى إلا للدفاع عن النفس لكنها لم تعلن عن وقف رسمي لإطلاق النار.

وقال متحدث باسم "طالبان" لوكالة "فرانس برس": "استطيع أن أؤكد أننا في وضع دفاعي خلال العيد"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتشهد أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مواجهات عنيفة بين الحكومة وحركة "طالبان" التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، في ظل تعثر مفاوضات السلام بين الطرفين ومضي واشنطن قدما في سحب قواتها من أفغانستان.

المصدر: وكالات

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