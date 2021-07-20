ولاية مكسيكية رابعة تلغي تجريم الإجهاض المبكر

وافق المشرعون في ولاية فيراكروز المكسيكية على قانون يسمح بالإجهاض المبكر دون تقرير طبي، لتصبح هذه الولاية المنطقة الرابعة من 32 أقرت هذا التشريع في البلاد.

وأشار رئيس البرلمان في ولاية فيراكروز إلى أن "نتائج التصويت كانت 25 صوتا مؤيدا و13 ضد وامتناع واحد".

وكانت عمليات الإجهاض القانونية في هذه الحالة تجرى فقط لأسباب طبية أو في حالة الاغتصاب، على ألا يمضي على الحمل 12 أسبوعا، فيما لا تزال العملية بعد هذه الفترة جريمة جنائية تودي بمرتكبها إلى السجن والغرامة.

وأصبحت مقاطعة مكسيكو سيتي الفدرالية أول من سمح بالإجهاض عام 2007، وبعد 12 عاما، وتحديدا في عام 2019 تم إضفاء الشرعية عليه في أواكساكا جنوب البلاد، وفي يونيو 2021 في هيدالغو.

ولا تزال المناطق الـ28 المتبقية تحظر الإجهاض في أي وقت دون دليل طبي أو بلاغ عن الاغتصاب.

المصدر: "نوفوستي"