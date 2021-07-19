قضية "بيغاسوس" الإسرائيلي تتفاعل.. فرنسا تندد بوقائع "صادمة وخطيرة للغاية"

اعتبرت فرنسا أن التقرير الذي نشرته وسائل إعلام دولية حول برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة إسرائيلية، يعبر عن "وقائع صادمة للغاية" .

وندد الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال بما وصفه بـ"وقائع صادمة للغاية" غداة كشف عدد من وسائل الإعلام العالمية عن تجسس أجهزة الاستخبارات المغربية على نحو 30 صحافيا ومسؤولا في مؤسسات إعلامية فرنسية عبر برنامج طورته شركة إسرائيلية.

وقال "إنها وقائع صادمة للغاية، وإذا ما ثبتت صحتها، فهي خطيرة للغاية"، مضيفا "نحن ملتزمون بشدة بحرية الصحافة، لذا فمن الخطير جدا أن يكون هناك تلاعب وأساليب تهدف إلى تقويض حرية الصحافيين وحريتهم في الاستقصاء والإعلام".

المصدر: "أ ف ب"