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جونسون: لا نخطط لتوسيع استثناءات العزل

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جونسون: لا نخطط لتوسيع استثناءات العزل
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقب إعلان الحكومة أن بعض العاملين قد يكونون قادرين على العمل حتى لو خالطوا مصابا، أنه لا يريد تمديد إعفاءات عزل العاملين على نطاق واسع.

وقال في مؤتمر صحفي الاثنين: "لا نريد تمديد العزل على نطاق واسع، من الواضح، أن هذا أحد الحلول القليلة المتبقية لدينا".

وأضاف: "هذا الحل هو الوحيدة الذي تركناها جانبا لإيقاف التفاعل المتسلسل لانتشار فيروس كورونا المستجد".

وتابع: "قد نحتاج إلى تغيير نظام إصدار التصريحات للنوادي الليلية بمجرد أن تتاح الفرصة لكل شخص يزيد عمره عن 18 عاما، بعد الحصول على جرعتي تطعيم"، مستدركا "نخطط لجعل التطعيم الكامل شرطا للدخول إلى النوادي الليلية والأماكن الأخرى التي تتجمع فيها حشود كبيرة".

وقال: "لا أريد إجبار الناس على تقديم وثائق للحصول على مشروب أو دخول الحانات".

المصدر: "رويترز"

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