بايدن: التحقيق في عمليات القرصنة الصينية لم ينته بعد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "التحقيق في عمليات القرصنة الصينية لم ينته بعد"، مشيرا إلى أنه سيتلقى تقريرا مفصلا حول هذا الملف يوم غد الثلاثاء.

وأوضح بايدن أن "الصين قد لا تكون هي من تجري عمليات القرصنة بنفسها، ولكنها تقوم بتسهيلها لأطراف آخرين".

هذا ودانت الولايات المتحدة بشدة الصين على خلفية شبهات بقيامها بأنشطة إلكترونية "خبيثة" في موقف اقتدى به حلفاؤها، واتّهمت بكين بارتكاب جرم الابتزاز وطلب فديات من شركات خاصة وتهديد الأمن القومي.

وحملت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبريطانيا في بيانات متزامنة، الصين مسؤولية القرصنة واسعة النطاق التي استهدفت في مارس خدمات "اكسشانج" للمراسلة لمجموعة مايكروسوفت.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"