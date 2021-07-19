صحيفة: ثلاث مرشحات لمنصب أمين عام الناتو

قالت الطبعة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو"، إن ثلاث نساء سياسيات من أوروبا الشرقية، قد يصبحن مرشحات لمنصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي.

وذكرت الصحيفة، أن ولاية الأمين العام الحالي لحلف الناتو، النرويجي ينس ستولتنبرغ، تنتهي في 30 سبتمبر 2022.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر دبلوماسية القول، إن النقاش حول خليفة ستولتنبرغ قد بدأ بالفعل في مقر التحالف. ومن المتوقع أن يتم تقديم الترشيح في قمة الناتو في مدريد أواخر ربيع أو أوائل صيف 2022.

وحسب مصادر الصحيفة، وفقا للاتجاهات الحديثة، يجب أن تشغل امرأة منصب أمين عام الحلف، وذلك لأول مرة في تاريخ الناتو.

ويشير مراقبون آخرون إلى أنه في ظل المواجهة المستمرة مع روسيا، يجب أن يصبح شغل سياسي من أوروبا الشرقية لمنصب الأمين العام بمثابة "إشارة مهمة" لموسكو.

وتلبي هذه المتطلبات في الوقت الراهن، رئيسة كرواتيا السابقة كوليندا غرابار-كيتاروفيتش وكذلك رئيسة ليتوانيا السابقة داليا غريبوسكايت، والرئيسة الحالية لإستونيا كرستي كاليولايد.

وعلى النقيض من ذلك، يعتقد بعض المراقبين أن تعيين مرشح من دول البلطيق سيبدو عدائيا للغاية لموسكو في وقت يحاول فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بناء علاقات مستقرة بين روسيا والغرب.

وتطرقت الصحيفة بشكل منفصل إلى موقف بريطانيا من قضية كوادر الحلف. ويتوقع بعض الخبراء، أن لندن ستسعى لتعيين مرشحها من أجل إظهار النفوذ المستمر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويعتقد أنه سيتم طرح تشريح تيريزا ماي- رئيسة وزراء سابقة، أو مستشارها للأمن القومي مارك سيدويل.

المصدر: نوفوستي