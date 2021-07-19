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إسرائيل.. حزب ميريتس المشارك بالحكومة يبحث برامج التجسس مع غانتس

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إسرائيل.. حزب ميريتس المشارك بالحكومة يبحث برامج التجسس مع غانتس
Reuters
بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي
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قال حزب ميرتس الشريك في الائتلاف الحاكم في إسرائيل إنه سيسأل وزارة الدفاع عن صادرات برامج تجسس إسرائيلية ربطتها تقارير إعلامية باختراق هواتف صحفيين ونشطاء حقوقيين في العالم.

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وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز رئيس حزب ميرتس للصحفيين إنه سيلتقي بوزير الدفاع بيني غانتس يوم الخميس المقبل لمناقشة صادرات مجموعة "NSO" المرخصة من وزارة الدفاع.

وكان تحقيق استقصائي نشر يوم الأحد كشف أن نشطاء وصحفيين وسياسيين حول العالم استهدفوا بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طورته شركة NSO الإسرائيلية.

وقال اتحاد 17 مؤسسة إخبارية إنه حدد أكثر من 1000 فرد في 50 دولة اختارهم عملاء "NSO" للمراقبة المحتملة، بينهم قرابة 200 صحفي.

المصدر: رويترز 

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