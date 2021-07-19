إيران تعلن عن خطة لإيصال المياه إلى 471 قرية جنوب غربي البلاد

أعلنت إيران عن خطة لإيصال المياه إلى 471 قرية في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، التي تشهد احتجاجات على خلفية شح بالمياه.

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وقال رئيس لجنة "تنفيذ أوامر الإمام الخميني" محمد مخبر دزفولي، إنه تم اتخاذ قرارات جديدة بهدف إيصال المياه إلى 471 قرية، حيث تم شراء بعض المستودعات اللازمة لإيصال المياه في القرى وسيتم إرسالها إلى مختلف المناطق سريعا.

وأوضح أنه تم أيضا استئجار عدد من شاحنات الصهاريج لنقل المياه خاصة مياه الشرب إلى المناطق التي هي بحاجة لها.

وأكد مخبر دزفولي أن هدف زيارته هو متابعة تنفيذ ودعم القرارات المتخذة من قبل المسؤولين والبحث عن أي قرارات أخرى لازمة يمكن اتخاذها في هذا السياق، مشددا على أنه نظرا للمشاكل الحاصلة في خوزستان فمن واجبنا جميعا أن نبذل كل جهودنا في هذا المجال.

وقتل شخصان في تظاهرات خرجت في نحو 17 مدينة بمحافظة خوزستان بما فيها مدينة الأهواز، مركز الإقليم، للاحتجاج على أزمة المياه التي يعاني منها السكان، حيث أدى شح الأمطار إلى مشكلات في مياه ري الأراضي الزراعية ومياه الشرب.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية مقاطع فيديو لاحتجاجات ردد فيها متظاهرون شعارات ضد الحكومة بينما أشعل آخرون إطارات السيارات وأغلقوا طرقا رئيسية.

المصدر: فارس