 
مباشر

بأعجوبة.. إنقاذ عجوز هندي من الموت دهسا بعجلات القطار (فيديو)

أخبار العالم

بأعجوبة.. إنقاذ عجوز هندي من الموت دهسا بعجلات القطار (فيديو)
RT
هاري شانكار (70 عاما)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/quwf

نجا عجوز هندي من الموت بأعجوبة حيث علق أسفل قطار متحرك في مدينة مومباي خلال محاولته عبور السكة قبل أن يتدخل سائق القطار في الوقت المناسب ويوقفه.

ووقع الحادث حسب هيئة السكك الحديدية الهندية، عندما حاول هاري شانكار (70 عاما) اجتياز السكة مع انطلاق القطار من محطة كاليان في مومباي.

وأوضحت الهيئة أن العجوز خلال عبوره القضبان سقط وعلق تحت القطار، قبل أن يلحظه عدد من عمال القطار الذين صرخوا بسرعة لإيقاف القطار.

واستخدم سائق القطار على الفور مكابح الطوارئ، وسحب الرجل المسن حيا.

وحذرت الهيئة من عبور السكك الحديدية، مؤكدة أن ذلك قد يكون قاتلا.

وأعلنت عن مكافأة 2000 روبية لعمال القطار على تدخلهم في الوقت المناسب لإنقاذ حياة الرجل المسن.

المصدر: وسائل إعلام هندية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة