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أفغانستان تسحب دبلوماسييها من إسلام آباد بعد خطف ابنة السفير

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أفغانستان تسحب دبلوماسييها من إسلام آباد بعد خطف ابنة السفير
RT
علما أفغانستان وباكستان
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أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية سحب السفير وكبار الدبلوماسيين الأفغان من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على خلفية خطف ابنة السفير الأفغاني هناك.

وأشارت الوزارة في بيان لها: "استدعت الحكومة الأفغانية السفير وكبار الدبلوماسيين إلى كابل إلى أن تنتهي التهديدات الأمنية تماما ويتم اعتقال الجناة ومعاقبتهم".

ودعت الوزارة الحكومة الباكستانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة بهدف التأكد من تأمين سفارة أفغانستان وقنصلياتها بالكامل وضمان حصانة الدبلوماسيين الأفغان وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

وخطف مجهولون ابنة السفير الأفغاني في باكستان لفترة وجيزة، ثم تركوها مصابة بجروح وعلى جسدها آثار تقييدها بالحبال، فيما أعلنت السلطات الباكستانية أنها تحقق في هذا الاعتداء.

المصدر: "رويترز"

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