أرمينيا.. المحكمة الدستورية ترد الطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية

ردّت المحكمة الدستورية في أرمينيا الطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في البلاد مؤخرا، مؤيدة الحكم بفوز حزب القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

ومنحت انتخابات 20 يونيو 71 مقعدا برلمانيا لحزب باشينيان، بينما كان 29 مقعدا من نصيب كتلة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان، فيما فازت كتلة أخرى بقيادة رئيس سابق آخر هو سيرج سركسيان بـ7 مقاعد.

وطعنت الكتلتان وحزبان صغيران آخران بنتائج الانتخابات، وجادلوا أمام المحكمة الدستورية بأنه ينبغي إعلان بطلانها بسبب "انتهاكات" في التصويت.

واعتبر ممثلون عن الكتلتين الخاسرتين أن المحكمة أصدرت حكمها "تحت ضغط سياسي".

المصدر: "أسوشيتد برس"