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مصرع 3 أشخاص بحادث تحطم طائرة خفيفة في ألمانيا

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مصرع 3 أشخاص بحادث تحطم طائرة خفيفة في ألمانيا
Reuters Mike Blake
طائرة بمحرك واحد - أرشيف
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أعلنت وسائل إعلام ألمانية أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم بحادث تحطم طائرة خفيفة في منطقة بويبلينغين في ولاية بادن فورتمبيرغ الفدرالية جنوب غربي ألمانيا.

وأشارت وكالة SWR التلفزيونية والإذاعية نقلا عن الشرطة إلى أن فرق خدمات الطوارئ عثرت على حطام طائرة "بايبر" ذات المحرك الواحد، مؤكدة مقتل ثلاثة أشخاص لم يتم تحديد هويتهم بعد كانوا على متن الطائرة.

وأوضحت أن الحادث وقع صباح اليوم السبت، بعد إقلاع الطائرة من مطار شتوتغارت بخمس دقائق فقط، فيما لم يتحدد بعد سبب الحادث.

المصدر: "نوفوستي"

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