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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب اليابان

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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب اليابان
Reuters
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قالت مديرية الأرصاد الجوية في اليابان، إن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة ضرب جنوب غرب البلاد، ولكن لا يوجد خطر حدوث تسونامي في المنطقة.

وذكرت المديرية، أن مركز الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا في البحر الداخلي لليابان. وشعر سكان محافظات ياماغوتشي وأويتا وإيهيمي بهزات تصل إلى 4 درجات على مقياس الهزات الأرضية ذي السبع درجات المعتمد في اليابان. وتم تسجيل هزات أقل حدة في 15 محافظة أخرى.

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ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات ولا عن خسائر أو دمار.

المصدر: نوفوستي

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