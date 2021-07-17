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"زمان": اعتقال ناشطة تركية بسبب عبارة نشرتها حول فيلم عن محاولة الانقلاب على أردوغان

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Reuters MURAD SEZER
عناصر من الشرطة التركية
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أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن "السلطات التركية اعتقلت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي "بوجا"، بسبب انتقادها لفيلم "وقت الشفق 7/15" الذي يتحدث عن أحداث محاولة انقلاب 2016".

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وأشارت بينار كاراجوز، المعروفة بـ"بوجا" إلى أنه "تم اعتقالها"، لافتة إلى أن "شرطيين جاءا إلى منزلها، واعتقلاها، ونقلاها إلى مركز الشرطة".

وكانت "بوجا" قد انتقدت أحداث فيلم "وقت الشفق 7/15" على حسابها في "تويتر"، حيث تساءلت إن كان الفيلم "يتضمن مشاهد لقطع رؤوس الجنود الأتراك بوحشية أم لا".

وتابعت: "أرجو أن تخبر الشباب الجاهلين بما تعرض له الجنود الذين كانوا هناك دون معرفة ما حدث".

المصدر: صحيفة "زمان"

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