"زمان": اعتقال ناشطة تركية بسبب عبارة نشرتها حول فيلم عن محاولة الانقلاب على أردوغان

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن "السلطات التركية اعتقلت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي "بوجا"، بسبب انتقادها لفيلم "وقت الشفق 7/15" الذي يتحدث عن أحداث محاولة انقلاب 2016".

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وأشارت بينار كاراجوز، المعروفة بـ"بوجا" إلى أنه "تم اعتقالها"، لافتة إلى أن "شرطيين جاءا إلى منزلها، واعتقلاها، ونقلاها إلى مركز الشرطة".

وكانت "بوجا" قد انتقدت أحداث فيلم "وقت الشفق 7/15" على حسابها في "تويتر"، حيث تساءلت إن كان الفيلم "يتضمن مشاهد لقطع رؤوس الجنود الأتراك بوحشية أم لا".

وتابعت: "أرجو أن تخبر الشباب الجاهلين بما تعرض له الجنود الذين كانوا هناك دون معرفة ما حدث".

المصدر: صحيفة "زمان"