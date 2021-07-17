إجلاء المئات بسبب فيضان أحد السدود في غرب ألمانيا

اضطرت السلطات الألمانية إلى إجلاء مئات السكان في ولاية شمال الراين-وستفاليا نتيجة فيضان مياه سد على نهر رور، على خلفية الفيضانات التي أودت بأرواح 130 شخصا على الأقل.

وأكدت سلطات مدينة فاسنبرغ التابع لمقاطعة كولونيا اليوم السبت أن رجال الإنقاذ أجلوا خلال الليل الماضي نحو 700 من سكان منطقة أوفهوفين، بالإضافة إلى إبلاغ سكان منطقتين أخريين باحتمال إجلائهم أيضا.

وأفادت صحيفة "فيلت" بأن الوضع في المنطقة لا يزال متوترا صباح اليوم، على الرغم من أن منسوب المياه مستقر.

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت جنوب غربي ألمانيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى 133 قتيلا على الأقل.

المصدر: "فيلت"