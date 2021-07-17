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تل أبيب تنشر رسالة الرئيس السيسي إلى نظيره الإسرائيلي

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تل أبيب تنشر رسالة الرئيس السيسي إلى نظيره الإسرائيلي
Reuters COSTAS BALTAS
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
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أكدت إسرائيل أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الإسرائيلي الجديد، إسحاق هرتسوغ، بمناسبة توليه منصبه.

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وأوضح الحساب الرسمي باللغة العربية  في "تويتر" لإسرائيل "إسرائيل بالعربية" قائلة: "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يبعث برسالة تهنئة الى رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربا عن أمله في أن يساهم انتخابه في تعزيز ثقافة السلام".

وأشارت "إسرائيل بالعربية" إلى أنه جاء في الرسالة أيضا: "أغتنم هذه الفرصة الجيدة لأهنئ سعادتك وأنت تشرع في مسؤولياتك الجديدة".

وأشار السيسي في الرسالة إلى أن "مصر تؤمن بأهمية الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية"، وأضاف: "أتطلع إلى مساهمتكم في هذا الصدد حتى تنعم منطقتنا بالسلام الذي نطمح إليه جميعا"، بحسب "إسرائيل بالعربية".

المصدر: ​"I24NEWS"

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