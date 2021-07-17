روسيا: منظمة حظر الكيميائي تحافظ على الغموض في قضية نافالني

صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين بأن الأمانة الفنية للمنظمة تحافظ على الغموض في قضية التسميم المزعوم للمدوّن الروسي أليكسي نافالني.

وقال شولغين في حديث لقناة "روسيا 24" إن روسيا طلبت توضيحات من الأمانة الفنية بشأن بعض النقاط الغريبة في تقريرها حول قضية نافالني، لكن الأمانة الفنية لم ترد على الطلب.

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وتابع أن مندوبة ألمانيا فسرت الأمور الغريبة في التقرير بوقوع "خطأ فني" وقالت إنها ستوجه استفسارا بهذا الشأن إلى الأمانة الفنية للمنظمة، لكن الأمانة "ما زالت تلتزم الصمت".

وأضاف أن هذا الأمر لا يثير دهشة الجانب الروسي لكنه مقلق، لأن "هذه القصة الغامضة حول تسميم نافالني المزعوم استغلتها مجموعة من الدول في شن حملة جديدة معادية لروسيا".

المصدر: نوفوستي