أكثر من 10 آلاف حالة.. إصابات كورونا تعاود ارتفاعها في فرنسا

سجلت فرنسا من جديد أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد أن تسبب الانتشار السريع لمتحور "دلتا" قفزة في الإصابات الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 10908 حالات، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور المرض إلى أكثر من 5.84 مليون.

وكانت آخر مرة تجاوزت فيها حصيلة الإصابات اليومية الـ10 آلاف حالة، في نهاية مايو الماضي.

وأعلنت الوزارة تسجيل 22 وفاة نتيجة مضاعفات المرض، ليصل إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد إلى 111451 حالة.

المصدر: "رويترز"