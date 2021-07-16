الوكالة الأوروبية: عدد الإصابات بكورونا سيرتفع خمس مرات بحلول أغسطس

توقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الأسابيع المقبلة، يبلغ بحلول الأول من أغسطس نحو 5 أضعاف العدد الذي سجل الأسبوع الماضي.

وتتوقع هذه الوكالة في تقديراتها هذه لمنطقتها التي تشمل الاتحاد الأوروبي والنرويج وآيسلندا، تسجيل أكثر من 420 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة من السكان للأسبوع الذي ينتهي في الأول من أغسطس، مقابل أقل من تسعين الأسبوع الماضي.

المصدر: "أ ف ب"