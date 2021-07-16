لافروف يناقش مع الرئيس غني الوضع في أفغانستان

قالت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أكد خلال لقائه بالرئيس الأفغاني أشرف غني، على أهمية إطلاق حوار أفغاني بشكل عاجل.

وذكرت الوزارة، أن اللقاء تم على هامش المؤتمر الدولي "آسيا الوسطى والجنوبية: الترابط الإقليمي: التحديات والإمكانيات".

وأضافت الوزارة: "شدد الجانب الروسي خلال اللقاء، على ضرورة الإطلاق العاجل لمفاوضات هادفة بين الأطراف الأفغانية من أجل إنهاء النزاع المسلح طويل الأمد وفرض الاستقرار في هذا البلد".

وأعرب الوزير لافروف، خلال ذلك عن "القلق من تفاقم الوضع في المناطق الشمالية من أفغانستان، المتاخمة مباشرة لدول آسيا الوسطى".

ويعقد المؤتمر المذكور في يومي 15 و 16 يوليو بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وأكثر من 20 وزير خارجية، وكذلك وفد من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة. ويناقش المشاركون في المنتدى آفاق تحديث اقتصادات دول وسط وجنوب آسيا في إطار تعزيز العلاقات الإقليمية، بما في ذلك مشاريع لتوسيع ممرات النقل القائمة وبناء ممرات جديدة.

المصدر: نوفوستي