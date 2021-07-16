بيسكوف يكشف فحوى الحديث بين بوتين وكيري

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين أكد لمبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، أن روسيا ملتزمة باتفاقية باريس.

ووفقا لممثل الكرملين، شدد بوتين خلال الحديث مع كيري، على أن روسيا تفعل الكثير للوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاقية باريس.

وأضاف بيسكوف: "خلال المحادثة الهاتفية، أشار الرئيس بوتين إلى أن روسيا تقوم بالكثير للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية باريس. وبشكل عام، تفعل روسيا الكثير فيما يتعلق بامتصاص ثاني أكسيد الكربون. وتقوم روسيا بالكثير في مجال تطوير الطاقة الكهرومائية، والطاقة الكهروذرية، وزيادة حجم هذه الطاقة النظيفة باستمرار".

زار كيري روسيا في الفترة من 12 إلى 15 يوليو، حيث أجرى محادثات متعلقة بالمناخ مع كبار المسؤولين الروس. والتقى كيري بشكل شخصي مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ومع روسلان إديليغريف ممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون المناخ. وخلال الزيارة، تحدث كيري بالهاتف مع الرئيس بوتين.

المصدر: نوفوستي