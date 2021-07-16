قلب الدين حكمتيار يجد تفسيرا لتسليم سلطات أفغانستان بعض المناطق بدون قتال

صرح قلب الدين حكمتيار، رئيس الوزراء الأفغاني الأسبق بأن سلطات بلاده سلمت "طالبان" بعض المقاطعات دون قتال لإجبار الولايات المتحدة والناتو على إعادة النظر في قرار الانسحاب.

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وكانت قوات حركة "طالبان" قد سيطرت، منذ شرعت القوات الامريكية وقوات الناتو في الانسحاب من مواقعها في البلاد، على مساحات واسعة في العمق الأفغاني وعلى معابر حدودية مع إيران وتركمانستان وطاجيكستان، ودخلت إلى بعض المناطق من دون قتال.

وأعلنت الحركة بعد أن سيطرت مؤخرا على 4 مناطق جديدة في ولايات فراه وقندهار وبروان أنها تسيطر بشكل كامل على 150 منطقة في جميع أرجاء أفغانستان.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأفغاني أشرف غني، بأن الخيار الوحيد الذي عرضته عليهم حركة "طالبان" هو إما الالتحاق بها أو الاستسلام.

يشار إلى أن قلب الدين حكمتيار يعد من أمراء الحرب الكبار في أفغانستان وهو زعيم "الحزب الإسلامي"، وكان وقع اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2016.

المصدر: نوفوستي