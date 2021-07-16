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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية
Reuters
الحدود اللبنانية الجنوبية، أرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية نتيجة عطل فني.

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وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر" أنه "قبل قليل وخلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة تابعة لجيش الدفاع في داخل الأراضي اللبنانية نتيجة خلل فني".

وأضاف أدرعي أنه "لا توجد خشية من تسرب معلومات". 

المصدر: RT

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