الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية نتيجة عطل فني.

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وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر" أنه "قبل قليل وخلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة تابعة لجيش الدفاع في داخل الأراضي اللبنانية نتيجة خلل فني".

وأضاف أدرعي أنه "لا توجد خشية من تسرب معلومات".

قبل قليل وخلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة تابعة لجيش الدفاع في داخل الأراضي اللبنانية نتيجة خلل فني. لا توجد خشية من تسرب معلومات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 16, 2021

المصدر: RT