انخفاض عدد المنشقين الشماليين إلى كوريا الجنوبية

أفادت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية بأن منشقين شماليين اثنين وصلا إلى البلاد خلال الربع الثاني من العام، وهو العدد الأدنى منذ بدأت الحكومة تجميع البيانات الربع سنوية عام 2003.

وقد انخفض عدد المنشقين الوافدين تدريجيا منذ تفشي وباء كورونا بسبب القيود المفروضة على التحركات عبر الحدود، حيث انخفض بشكل كبير إلى 12 في الربع الثاني من العام الماضي من 135 في الربع السابق له.

وبلغ الرقم 48 منشقا في الربع الثالث من العام الماضي و34 في الربع الرابع قبل أن ينخفض أكثر إلى 31 في الربع الأول من العام، واثنين فقط في الربع الثاني، وفقا لبيانات الوزارة.

المصدر: "يونهاب"