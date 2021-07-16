مصرع 23 شخصا بحادث مرور في ساحل العاج

قالت صحيفة Fraternite Matin، إن ما لا يقل عن 23 شخصا قتلوا، وأصيب 34 آخرون بجروح، في حادث مرور في ساحل العاج.

وذكرت الصحيفة المحلية، أن الحادث وقع نتيجة تصادم ميكروباص مع شاحنة، على بعد 100 كيلومتر شمال أبيدجان، أكبر مدن البلاد.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مستشفى في مدينة بودو (منطقة لاغيون): "ومن بين المصابين، تم نقل إلى المستشفى 16 شخصا بينهم خمسة أطفال. ويوجد في حالة غيبوبة حاليا، ثلاثة من البالغين".

В Кот-д'Ивуаре жертвами ДТП стали 23 человека, ещё 34 получили раненияhttps://t.co/HmAROtosSVpic.twitter.com/yhkni5ZTyg — РИА Новости (@rianru) July 16, 2021

وذكر شهود عيان، أن الحادث نتج عن انفجار إطار الحافلة الصغيرة.

المصدر: نوفوستي