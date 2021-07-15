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إيطاليا.. 9 وفيات و2455 إصابة جديدة بكورونا

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إيطاليا.. 9 وفيات و2455 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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ارتفع عدد حالات الوفاة بكورونا في إيطاليا إلى 127840 بالإعلان عن تسجيل 9 وفيات جديدة اليوم، انخفاضا من 23 حالة وفاة أمس الأربعاء.

وقالت الصحة الإيطالية إن 2455 إصابة جديدة أضيفت اليوم إلى إجمالي الإصابات في البلاد التي تجاوز عددها 4 ملايين و280 ألف حالة.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة الإيطالية فإن حصيلة الوفيات المسجلة في البلاد تعد الأعلى في أوروبا بعد بريطانيا، كما تقع إيطاليا في المرتبة الثامنة عالميا في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا منذ ظهور المرض لديها في فبراير من العام الماضي.

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المصدر: "رويترز"

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