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جهانغيري: إيران وقفت منفردة في مواجهة الحرب الاقتصادية

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جهانغيري: إيران وقفت منفردة في مواجهة الحرب الاقتصادية
النائب الأول لرئيس إيران إسحاق جهانغيري
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اعتبر إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني أن حلفاء إيران وأصدقاءها ودول الجوار لم تستطع أن تقف أمام الولايات المتحدة، وأن بلاده واجهت هذه الحرب الاقتصادية بمفردها.

وقال في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني: "روسيا والصين والهند قالت لنا إن مصلحتها الوطنية تمنعها من الوقوف أمام الولايات المتحدة".

وأضاف: "نحن بذلنا دماء أبنائنا للحفاظ على استقلال بعض دول الجوار، لكنهم لم يستطيعوا أن يقفوا معنا أمام العقوبات الأمريكية".

وتابع: "الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية على إيران فرضت علينا ظروفا معقدة بحيث لم نتمكن من إقناع الدول الجارة وحلفائنا بأن يدفعوا لنا أموالنا المجمدة لديهم بسبب العقوبات، وأعلنوا بصراحة أن الولايات المتحدة موجودة في كل مكان وتتسبب لنا بمشاكل عدة لو أفرجنا عن تلك الأموال".

وقال: "لم نكن نتوقع أن دولا مثل الهند تمتنع عن شراء النفط الإيراني ولا تدفع لنا الأموال المستحقة عليها.. ودول مثل روسيا، وبعض دول الجوار التي دفعنا دماء أبنائنا للحفاظ على استقلالها، عاملتنا بالطريقة ذاتها".

وتابع: "كنا وحيدين أمام هذه الحرب الاقتصادية ولم يكن بمقدورنا أن نرد بالمثل وكل ما كان بوسعنا فعله هو الالتفاف على العقوبات والحصول على أموالنا بطريقة أو بأخرى".

المصدر: RT

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