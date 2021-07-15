نيجيريا تسجل لقاح "سبوتنيك V"

قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، في بيان اليوم، إن نيجيريا سجلت اللقاح الروسي"سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبذلك بات إجمالي عدد سكان البلدان التي وافقت عليه حتى الآن، يزيد على 3.7 مليار شخص، أو حوالي نصف سكان العالم.

وأضاف البيان القول: "يعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عن تسجيل الوكالة الوطنية للغذاء والدواء في نيجيريا (نافداك)، للقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لكوفيد".

وأصبحت نيجيريا بذلك، الدولة رقم 68 التي سمحت باستخدام لقاح "سبوتنيك V".

ونوه التقرير، بأن البيانات الواردة من الجهات الصحية في عدد من البلدان، بما في ذلك الأرجنتين وصربيا والبحرين وهنغاريا والمكسيك ودول أخرى، التي تم الحصول عليها أثناء تطعيم سكان هذه الدول، تؤكد أن "سبوتنيك V"، هو أحد أكثر اللقاحات أمانا وفعالية ضد فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي