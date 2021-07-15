برلمان أوكرانيا يقر استقالة وزير الداخلية

أقال برلمان أوكرانيا، اليوم الخميس أرسين آفاكوف من منصب وزير الداخلية، الذي شغله منذ فبراير 2014، وأيد القرار 291 نائبا، والحد الأدنى المطلوب 226 صوتا.

في يوم الثلاثاء، قدم أفاكوف طلب استقالته. ومن المعروف أن البرلمان بالذات، يتخذ قرار استقالة وزير الداخلية.

تم تعيين أفاكوف في منصب وزير الداخلية في أوكرانيا، في 27 فبراير 2014. وأعيد تكليفه بالمنصب في 29 أغسطس 2019.

Рада уволила Авакова с должности главы МВД, которую он занимал с 2014 годаhttps://t.co/IoFDaDxa0vpic.twitter.com/XDV99ztyrF — РИА Новости (@rianru) July 15, 2021

وكان أفاكوف من بين آخر وزيرين بقيا في الحكومة، بعد وصول فلاديمير زيلينسكي إلى السلطة. واحتفظ أفاكوف أيضا بمنصبه، بعد استقالة حكومة أليكسي غونشاروك في مارس 2020 .

المصدر: نوفوستي