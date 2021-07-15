سالفيني يصف إجراءات ماكرون لاحتواء كورونا بـ"المتطرفة"

وصف زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني الإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاحتواء انتشار فيروس كورونا مجددا، بـ"المتطرفة".

وفي إشارة إلى إعلان الحكومة الفرنسية فرض بطاقة المرور الخضراء الخاصة بالوباء اعتبارا من الشهر القادم لدخول المطاعم واستخدام بعض وسائل النقل العام، قال سالفيني: "أنا لن ألاحق بحقنة اللقاح أي شخص في الشارع أو في مدرسة أو مطعم".

وأضاف: "النموذج الفرنسي ليس نموذجا، فإلزام بطاقة المرور الخضراء على أولئك الذين يستقلون الحافلات العامة أو يحتسون القهوة في المقاهي أمر غير وارد".

وعن وجهة نظر رئيس الوزراء ماريو دراغي، أجاب سالفيني: "لن أتحدث باسم دراغي، وعليكم توجيه السؤال إليه.. دعوني أقولها على هذا النحو: الخيارات المتطرفة لا أعشقها أنا ولا هو".

وأضاف: "من الواضح أنه سيكون من الضروري احترام القواعد في حالات التجمعات الكبيرة. يجب أن يكون اللقاح اختيارا واعيا وليس إلزاميا".

المصدر: "آكي"