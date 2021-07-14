غانتس: علينا الاستعداد للتهديد الإيراني النووي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن تل أبيب تواجه تحديا في السنوات المقبلة أمام التهديد الإيراني النووي، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد لذلك.

وفي تصريح له خلال حفل تخرج الأفراد الذين سيتولون القيادة العليا لمؤسسة الدفاع في السنوات القادم، قال غانتس: "في مواجهة التهديد النووي الإيراني، سنقوم بتوسيع بناء القوة وزيادة العنصر البشري، وتكييف أدواتنا وقدراتنا وخططنا التشغيلية مع كل سيناريو".

הערב, בטקס סיום קורס מב"ל עם הבוגרים שעתידים לאייש את שדרת הפיקוד הבכירה של מערכת הביטחון בשנים הקרובות.



מול איום הגרעין האיראני, נרחיב את בניין הכוח, נפתח את המרכיב האנושי ונתאים את הכלים, היכולות והתוכניות המבצעיות שלנו לכל תרחיש. pic.twitter.com/pzCQAwKS5V — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) July 14, 2021

المصدر: RT