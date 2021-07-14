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البيت الأبيض: سنطلق في يوليو عملية خاصة لإجلاء الأفغان الذين عملوا معنا

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البيت الأبيض: سنطلق في يوليو عملية خاصة لإجلاء الأفغان الذين عملوا معنا
Reuters OMAR SOBHANI
طائرة نقل عسكرية أمريكية خلال هبوطها في قندهار.
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أكد البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية ستطلق خلال يوليو الحالي رحلات جوية خاصة لإجلاء المواطنين الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة كمترجمين أو في مناصب أخرى.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن عملية الإجلاء الجوي للأفغان الذين قدموا طلبات للحصول على تأشيرات دخول خاصة إلى الولايات المتحدة بسبب وجود خطر على حياتهم بعد عملهم مع الحكومة الأمريكية ستبدأ في الأسبوع الأخير من شهر يوليو.  

وصرحت بساكي: "يكمن سبب اتخاذنا هذه الخطوات في أن هؤلاء أشخاص باسلون ونريد أن نضمن أننا ندرك ونقيم الدور الذي لعبوه خلال عدة سنوات ماضية".

وأوضحت المسؤولة أنه لا يمكنها تقديم معلومات دقيقة حول عدد الأفغان الذين ستشملهم هذه العملية نظرا للدوافع الأمنية.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن.

ومع اقتراب هذه العملية من نهايتها، حيث تم إنجازها حاليا بنسبة 95%، كثفت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع القوات الحكومية في جبهات عدة بالبلاد.

المصدر: وكالات

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