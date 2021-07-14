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منظمة الصحة: العالم يمر ببداية موجة جديدة من جائحة كورونا

منظمة الصحة: العالم يمر ببداية موجة جديدة من جائحة كورونا

أخبار العالم

منظمة الصحة: العالم يمر ببداية موجة جديدة من جائحة كورونا
Reuters NIAID
خلية مصابة بفيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2".
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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن العالم يمر حاليا ببداية موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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منظمة الصحة العالمية: سلالة دلتا من فيروس كورونا اكتشفت في 111 دولة وإقليم
منظمة الصحة العالمية: سلالة دلتا من فيروس كورونا اكتشفت في 111 دولة وإقليم

وقال تيدروس، خلال جلسة للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، اليوم الأربعاء: "نحن الآن نمر بالمراحل الأولى من الموجة الثالثة".

وأشار تيدروس إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم، لافتا إلى أن هذا الأمر ناجم بالدرجة الأولى عن انتشار سلالة "دلتا" المكتشفة لأول مرة في الهند.

وأوضح: "تمثل سلالة دلتا أحد أهم العوامل للارتفاع الحالي لمؤشرات الانتقال، الأمر الذي تؤزمه كذلك الاتصالات الاجتماعية والتنقلات المتزايدة، إضافة إلى الاعتماد غير الممنهج للإجراءات المؤكدة في المجالين الصحي والاجتماعي".

وشدد على أن نسخة "دلتا" من فيروس كورونا انتشرت حاليا في 111 دولة حول العالم، مؤكدة أن المنظمة تتوقع أن تتحول هذه السلالة إلى المهيمنة.   

المصدر: "تاس" + وكالات

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