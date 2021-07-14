مقتل جندي أرمني وإصابة آخر أذربيجاني جراء تبادل لإطلاق النار عند الحدود

أعلنت يريفان وباكو عن مقتل جندي أرمني وإصابة آخر أذربيجاني جراء تبادل لإطلاق النار وقع بين قوات الدولتين في منطقة حدودية.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان لها أن الحادث حصل صباح أمس الثلاثاء في محيط بلدة يراسك عند الحدود مع جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات للجيش الأذربيجاني حاولت إجراء أعمال هندسية من أجل توسيع مواقعها، مضيفة أن الجانب الأرمني "اتخذ سلسلة خطوات لإجبار العدو على التوقف عن هذه الممارسات".

وتابعت الوزارة أن العسكريين الأذربيجانيين أطلقوا النار عمدا على المواقع الأرمنية، ما أسفر عن إصابة أحد العسكريين الأرمن بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن الجانب الأذربيجاني تكبد خسائر أيضا.

وحملت الوزارة قيادة أذربيجان العسكرية والسياسية المسؤولية عن أي تصعيد محتمل جراء الحادث.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية وقوع الحادث، محملا الجانب الأرمني المسؤولية عن قصف مواقع قواتها.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة أحد الجنود الاذربيجانيين، وجرى نقله إلى المستشفى، مؤكدة أن عسكرييها أطلقوا نيرانا مضادة على المواقع الأرمنية وأن الوضع الأمني مستقر وتحت سيطرة باكو حاليا.

كما أعلنت الوزارة أن المواقع الأذربيجانية في محيط مدينة شوشا في إقليم قره باغ المتنازع عليه تعرضت أمس لإطلاق النار من قبل "ميليشيات أرمنية غير قانونية"، دون وقوع خسائر.

المصدر: "سبوتنيك-أرمينيا" + RT