بكين تطالب باكستان بالتحقيق في انفجار حافلة أسفر عن مقتل 6 صينيين بشمال البلاد

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر بأن 10 أشخاص، من بينهم 6 صينيين، وشرطيان باكستانيان، لقوا مصرعهم في انفجار استهدف حافلة بشمال باكستان، اليوم الأربعاء.

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ومن جانبه، أكد، معظم جاه أنصاري، قائد شرطة إقليم خيبر-بختونخوا، الذي وقع فيه الحادث، مقتل ستة صينيين وجنديين واثنين من سكان المنطقة"، مشيرا إلى أن "الشرطة بدأت التحقيق لكشف ملابسات الحادث".

وقال: "يبدو أنه عمل تخريبي".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في الحكومة البكستانية قوله: "إن الحافلة هوت إلى واد عميق بعد الانفجار، مما تسبب في خسائر جسيمة. هناك مهندس صيني وجندي باكستاني ما زالا مفقودين. وبدأت عملية إنقاذ وتم حشد الأجهزة الحكومية بالكامل لإنقاذ المصابين باستخدام الإسعاف الجوي".

وأشارت الوكالة إلى أنه وفق ثلاثة مسؤولين آخرين، فإن "انفجارا أصاب الحافلة"، في حين أن مسؤولا كبيرا آخر في الشرطة أفاد لـ"رويترز" بأن "عدد القتلى ارتفع بالفعل إلى 13 ، بينهم تسعة صينيين وجنديان".

وأوضح مسؤول باكستاني إداري كبير أن "الحافلة كانت تقل نحو 30 مهندسا صينيا في طريقهم إلى موقع سد داسو في منطقة كوهستان العليا".

هذا وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين طالبت باكستان بإجراء تحقيق مستفيض في هذا الانفجار.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، تشاو ليجيان، أن "بكين نددت بالانفجار، وقدمت تعازيها، وطالبت باكستان بحماية أمن وسلامة المواطنين والمؤسسات والمشاريع الصينية".

المصدر: "رويترز"