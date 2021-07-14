شرطة هايتي تبحث عن سيناتور سابق للاشتباه بضلوعه في اغتيال الرئيس مويز
Reuters RICARDO ARDUENGO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qtmo
أفادت وسائل إعلام محلية في هايتي بأن الشرطة تبحث عن العضو السابق في مجلس شيوخ البلاد، جون جويل جوزيف للاشتباه بضلوعه في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.
وحسب التقارير الإعلامية، فإن الشرطة تبحث أيضا عن المحامي جوزيف فيليكس باديو ورودولف جار في إطار التحريات في القضية ذاتها.
يذكر أن رئيس هايتي جوفينيل مويز اغتيل في هجوم مسلحين على مقره يوم 7 يوليو الجاري.
وأعلنت سلطات هايتي عن القبض على نحو 30 شخصا يشتبه بمشاركتهم في اغتيال مويز، بينهم 26 من المرتزقة الكولومبيين و3 أشخاص من أصل هايتي يحملون الجنسية الأمريكية.
ولا تزال شرطة هايتي تبحث عن العقل المدبر للهجوم على مقر الرئيس مويز.
المصدر: "نوفوستي"