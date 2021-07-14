بايدن يرشح السيناتور السابق جيف فليك لمنصب السفير الأمريكي في أنقرة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن رشح السيناتور السابق جيف فليك لمنصب السفير الأمريكي في تركيا.

وحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن فليك أكد "الأهمية الاستراتيجية" للعلاقات بين واشنطن وأنقرة، وقال إن الآن "لحظة مهمة" بالنسبة للبلدين.

وتولي جيف فيك منصب السفير، يجب أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه.

يذكر أن الجمهوري فليك كان عضوا في مجلس النواب في 2001 – 2013 وفي مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا في 2013 – 2019.

وكان فليك عضوا في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من انتمائه إلى الحزب الجمهوري، كان فليك من منتقدي الرئيس السابق دونالد ترامب من الحزب الجمهوري أيضا. وقبيل الانتخابات الرئاسية في العام الماضي أعلن فليك عن تأييده للديمقراطي جو بايدن.

المصدر: "تاس"