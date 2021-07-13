واشنطن لا تستبعد فرض عقوبات على جورجيا بعد اعتداءات على نشطاء حقوق المثليين

دعت الولايات المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد نشطاء حقوق المثليين بعد وفاة شخص جراء اعتداءات على نشطاء LGBT في العاصمة الجورجية تبيليسي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن "أولئك الذين هاجموا المتظاهرين السلميين والصحفيين يجب اعتقالهم ومحاكمتهم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع في جورجيا، داعيا السلطات والأطراف السياسية الجورجية لإدانة الحادث وإجراء التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن العنف.

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ولم يستبعد برايس فرض العقوبات على "المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والعنف"، مشيرا إلى أن واشنطن لن تعلن عن العقوبات قبل فرضها.

يذكر أن المصور التلفزيوني ألكسندر لاشكارافا توفي متأثرا بإصاباته بعد تعرضه لاعتداء من قبل معارضي إجراء مسيرة للمثليين في جورجيا يوم 5 يوليو الجاري.

وأثارت وفاة الصحفي أصداء اجتماعية قوية في جورجيا، حيث تجري منذ يوم الأحد مظاهرات احتجاج أمام مقر الحكومة، ويحمل المحتجون رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي المسؤولية عن تحريض معارضي المثليين على العنف ضد نشطاء LGBT، بعد أن عارض رئيس الوزراء تنظيم مسيرة للمثليين في العاصمة.

المصدر: وكالات