روسيا ترسل وفدا إلى مصر لتقييم الأوضاع الوبائية والإجراءات في أماكن استقبال السياح

أعلنت السلطات الروسية أنها سترسل إلى مصر وفدا حكوميا لتقييم الأوضاع الوبائية في البلاد والإجراءات الوقائية في أماكن استقبال السياح وقدرات المختبرات والمؤسسات الطبية.

وقالت الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان "روسبوتريبنادزور"، في بيان أصدرته الثلاثاء: "في ظل إلغاء القيود على الرحلات من روسيا إلى منتجعات مصر وبهدف تأمين صحة السياح الروس، تم التوصل إلى اتفاق حول إرسال وفد روسي حكومي إلى جمهورية مصر العربية للتقييم المشترك للأوضاع الوبائية والإجراءات الوقائية في أماكن استقبال السياح وقدرات المختبرات والمؤسسات الطبية".

وفي وقت سابق من الثلاثاء أجرت رئيسة "روسبوتريبنادزور"، أنا بوبوفا، محادثات مع وفد مصري برئاسة وزير الآثار، خالد العناني، حيث تم التأكيد على أهمية ضمان الإقامة الآمنة والمريحة للسياح في مصر.

ويأتي ذلك بعد أن ألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 8 يوليو، سريان المرسوم الصادر عام 2015 حول حظر رحلات الطيران الروسية إلى منتجعات مصر على خلفية كارثة طائرة شركة "كوغاليم آفيا" كانت في طريقها من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، التي وقعت خلال تحليقها فوق سيناء ما أدى إلى مقتل 224 شخصا في حادث وصفته السلطات الروسية بالهجوم الإرهابي.

المصدر: وكالات روسية