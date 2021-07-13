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المديرة التنفيذية لليونيسف تقدم الاستقالة

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المديرة التنفيذية لليونيسف تقدم الاستقالة
Reuters ANDREAS GEBERT
المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنرييتا فور
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أعلنت الأمم المتحدة أن المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنرييتا فور قدمت الاستقالة من منصبها.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن فور أبلغت الأمين العام بأنها تعتزم ترك المنصب من أجل "التركيز على معالجة المشاكل الصحية لأحد أفراد عائلتها".

وأضاف حق أن الأمين العام يتفهم قرار هنرييتا فور وقدم الشكر لها على عملها في منصبها.

يذكر أن الأمريكية هنرييتا فور (72 عاما) تولت منصب المديرة التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) منذ عام 2018.

وقالت فور في رسالة وداع إلى الأمم المتحدة إنها تقدم الاستقالة بسبب تدهور الحالة الصحية لزوجها، وإنها ستواصل أداء المهام حتى اختيار مدير جديد في ختام دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

المصدر: "تاس" + RT

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