أردوغان لشي جين بيونغ: يجب أن يعيش الأويغور في حرية وسلام مثل باقي مواطني الصين

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الصيني، شي جين بينغ، أهمية أن تعيش أقلية الأويغور في الصين بحرية وسلام في إطار حقوق المواطنة المتساوية.

وذكر مكتب الرئيس التركي، في بيان، أنه أجرى اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع شي جين بينغ، حيث بحث الزعيمان التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والصحة.

وأكد أردوغان خلال المكالمة "أهمية أن يعيش أتراك الأويغور في رفاه وحرية وسلام ومساواة مثل باقي المواطنين" في الصين.

المصدر: "الأناضول"