ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار في فلوريدا إلى 95 قتيلا
Reuters
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ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في منطقة ميامي إلى 95 قتيلا فيما عملت فرق الإنقاذ لليوم العشرين على البحث عن ضحايا من بين الأنقاض.
وقالت دانيلا ليفين كافا، عمدة مقاطعة ميامي- دايد، إنه لا يزال 14 شخصا مفقودين منذ انهيار أبراج شامبلين ساوث في سيرفسايد في 24 يونيو، ولم يعثر على أي ناجين أحياء منذ الساعات الأولى بعد انهيار المبنى.
ومع تحديد هوية 85 ضحية، أشارت العمدة إلى أن العمل على تحديد هويات الجثث يزداد صعوبة بمرور الوقت.
المصدر: AP