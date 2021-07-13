موسكو تبحث مع واشنطن التداعيات المحتملة لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو وواشنطن على اتصال بشأن النتائج المحتملة لسحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها من أفغانستان.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية"، إن "الوضع غامض. وأعتقد أنه بسبب مجموعة معقدة من الأسباب السياسية والجيوسياسية والمحلية، ستظل الولايات المتحدة تتحرك في اتجاه تقليص وجودها العسكري في أفغانستان. وعواقب ذلك متعددة الأوجه، نحن نناقش كل هذا مع الأمريكيين".

كما أشار ريابكوف إلى أن روسيا والولايات المتحدة أنشأتا قنوات للحوار حول هذا الموضوع على مستويات مختلفة، مؤكدا أن المبعوثين الخاصين لأفغانستان على اتصال وثيق، كذلك يناقش وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي هذه المسألة بشكل دوري.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي على موقف بلاده الرافض لنقل الوجود العسكري الأمريكي الدائم إلى البلدان المجاورة لأفغانستان.

وأوضح في هذا الصدد: "تحدثنا للأمريكيين عن هذا الأمر بشكل مباشر وصريح، هذا سيغير الكثير، ليس فقط في تصورنا لما يحدث في هذه المنطقة المهمة، ولكن في علاقاتنا مع الولايات المتحدة. نحذر من مثل هذه الخطوات ونتحدث بصراحة تامة عن هذا الموضوع مع حلفائنا في آسيا الوسطى، وجيراننا، وأصدقائنا".

المصدر: "تاس"