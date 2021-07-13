تفاصيل وملابسات أزمة "غلطة سراي" بين تركيا واليونان

اتهمت وزارة الخارجية التركية السلطات اليونانية بالتعسف بعد أن رفض لاعبو نادي "غلطة سراي" في إسطنبول دخول اليونان لأنهم ألزموا هناك بإجراء إعادة لاختبار "​PCR" الخاص بفيروس كورونا.

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وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش: "غلطة سراي سافر إلى أثينا على متن طائرة خاصة لإجراء مباراة ودية مع نادي أولمبياكوس اليوناني. واعتبرت اختبارات "​PCR" السلبية التي قدمها فريقنا (للجانب اليوناني) غير صالحة، وألزم الفريق بأكمله بإجراء إعادة للاختبار، بطريقة بعيدة عن اللطافة وحسن النية".

ولفت المتحدث باسم الخارجية التركية إلى أنه نتيجة "لهذا التعسف والمعاملة غير اللائقة، اتخذ مسؤولو النادي التركي القرار الصائب بالعودة إلى بلادهم من دون دخول اليونان".

ورأى بيلجيتش في السياق ذاته أن "واقعة استقبال اليونان لأحد الأندية الرائدة في بلادنا بمثل هذا الموقف، يظهر عدم تسامحها تجاه بلدنا حتى في مجال الرياضة".

وكانت العلاقات بين أثينا وأنقرة قد تدهورت في عام 2020 بشكل حاد. جرى ذلك بسبب قيام السفينة التركية أوروكريس بإجراء مسوحات زلزالية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في منطقة تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.

اليونان بدورها ردت على انتقادات وزارة الخارجية التركية بشأن حادثة فريق غلطة سراي، وصرّح نائب وزير الحماية المدنية وإدارة مكافحة الأزمات، نيكوس هاردالياس، إنه بناء على أوامره، لم يُسمح للاعبي نادي غلطة سراي التركي بدخول اليونان بسبب رفضهم الخضوع لفحص سريع للكشف عن فيروس كورونا في مطار أثينا الدولي.

وأوضح المسؤول اليوناني بأن "مباراة الغد (كان من المقرر أن تجرى يوم الثلاثاء) لكرة القدم الودية بين فريقي "أولمبياكوس" و"غلطة سراي" لا تقام في إطار أي حدث دولي ببروتوكول دخول معتمد لبلدنا. وفي القرار الوزاري المشترك 2978 الجزء ب 7-7-2021، ووفقًا للفقرة 5 من المادة 3، التي تنص على أن جميع المسافرين إلى اليونان، بغض النظر عن الجنسية وطريقة الدخول إلى البلاد، يخضعون لاختبار (PCR) للكشف السريع عن فيروس كورونا (كوفيد–19)".

وتابع نائب وزير الحماية المدنية وإدارة مكافحة الأزمات اليوناني قائلا: "في حالة غلطة سراي، أظهر رمز الاستجابة السريعة (لنموذج تحديد موقع الركاب الإلكتروني، الذي تم ملؤه قبل السفر إلى اليونان) اختبارا سريعا إلزاميا لجميع الذين يدخلون. وقد قامت دائرة الحماية المدنية بتنشيط آليتها بحيث تظهر فرق إضافية كي لا ينزعج الفريق التركي من الانتظار، لكنه رفض اجتياز الاختبار السريع وفقا لبنود التشريع اليوناني الساري".

وأفاد المسؤول اليوناني بأنه "نظرا للرفض، وبناء على طلبي، لم يُسمح لأعضاء الفريق بدخول بلادنا"، مضيفا تشديده على أن بلاده "وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، تُحترم حقوق الإنسان بالكامل ليس فقط فيما يتعلق بسكان البلاد، ولكن أيضًا بالنسبة لزوارها".

المصدر: نوفوستي