إسرائيل: لا خطط لإعادة فرض قيود كورونا

قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية نحمان آش إن إسرائيل لن تفرض في الوقت الحالي قيودا إضافية لخفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح آش أن مسؤولي الصحة يفكرون فيما إذا كانوا سيقدمون لقاحات معززة للإسرائيليين الذين لا يعانون من نقص المناعة، كما تدرس الوزارة ما إذا كانت ستخفض مدة الحجر الصحي، لكنها لم تتوصل بعد إلى قرار.

وكشف أن وزارة الصحة أحصت عن طريق الخطأ نتائج الاختبارات السلبية من العينات المأخوذة في المطار مرتين، مما أدى إلى تحريف عدد الحالات خلال الأسابيع العديدة الماضية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"