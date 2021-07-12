ميركل على موعد مع شهادة الدكتوراه الفخرية في الولايات المتحدة

ستتسلم المستشارة الألمانية خلال زيارتها المرتقبة للولايات المتحدة على الدكنوراه الفخرية من إحدى الجامعات الأمريكية، وستكون بذلك الشهادة الثامنة عشرة في رصيدها.

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وأفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن سيبرت خلال مؤتمر صحفي في برلين بأن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ستحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة جونز هوبكنز خلال زيارتها للولايات المتحدة بين يومي 14-16 يوليو.

وذكر سيبرت أن "المستشارة ستتسلم درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة جونز هوبكنز خلال احتفال في واشنطن"، مضيفا توضيحه أنه "مع جونز هوبكنز، ستكون هذه هي الثامنة عشرة (الدكتوراه الفخرية)."

وعقب محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومؤتمر صحفي مشترك لزعيمي البلدين في واشنطن يوم 15 يوليو، سينظم الجانب الأمريكي مأدبة عشاء لميركل وزوجها يواكيم سوير.

المصدر: نوفوستي