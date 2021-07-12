"سانا": الجيش الأمريكي ينقل أسلحة ومعدات من العراق إلى قواعده بريف الحسكة السورية

أدخل الجيش الأمريكي رتلا جديدا محملا بأسلحة وذخائر ومعدات لوجستية من العراق لدعم قواعدها العسكرية بريف الحسكة، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية اليوم الاثنين.

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ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "رتلا مؤلفا من 37 آلية تشمل شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر وأخرى محملة بعتاد لوجستي، إضافة إلى 3 ناقلات تحمل مدرعات عسكرية جديدة و8 ناقلات محملة بصناديق ضخمة مموهة قدم من الأراضي العراقية وتوجه إلى ناحية تل حميس ومنها إلى عدد من قواعد الاحتلال بريف الحسكة".

ولفتت المصادر نفسها إلى أن ثلاث مدرعات عسكرية للاحتلال الأمريكي وثلاث سيارات رباعية الدفع مركب عليها رشاشات متنوعة تابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (المدعومة أمريكيا ويشكل الأكراد غالبية عناصرها) رافقت الرتل منذ دخوله إلى الأراضي السورية.

وذكرت "سانا" أم القوات الأمريكية أدخلت في 7 يونيو رتلا مؤلفا من 44 آلية إلى الأراضي السورية "عبر معبر الوليد غير الشرعي"، منها صهاريج نفط وشاحنات مبردة وناقلات محملة بجرافات وذلك لتعزيز قواعدها في المنطقة.

المصدر: "سانا"