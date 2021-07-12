البرازيل تسجل 20937 إصابة و595 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأحد، تسجيل 20937 إصابة و595 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20937، مقابل 48504 السبت، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 19.09 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 595 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1205 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 533488 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دائما في البرازيل تراجعا في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: "رويترز" + وكالات