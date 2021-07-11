بعد 12 عاما.. نتنياهو يغادر مع عائلته مقر رئيس حكومة إسرائيل في القدس

استكمل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، وعائلته الليلة الماضية عملية مغادرتهم لمقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة في مدينة القدس.

وأكد متحدث باسم عائلة نتنياهو صباح اليوم الأحد أن رئيس الوزراء السابق وأفراد عائلته غادروا مقر رئيس الحكومة في شارع بلفور بعد منتصف الليل، بعد وقت قصير من انقضاء الموعد المتفق عليه.

נתניהו עזב הלילה את בלפור. נראה שחיכה עד אחרי אחת בלילה כדי לצמצם את הסיקור התקשורתי. ובכל זאת הרגע תועד בצילום של עמיר פרנקל pic.twitter.com/7OYizQWLKN — דפנה ליאל (@DaphnaLiel) July 11, 2021

وجاء ذلك بعد إقامة دامت 12 عاما لعائلة نتنياهو في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري تم رصد شاحنات ومركبات تغادر هذا المبنى، منها سيارات تابعة لموكب نتنياهو، باعتباره زعيما للمعارضة حاليا.

ويأتي ذلك بعد شهر من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت في إسرائيل.

ولا يوجد في الدولة العبرية قانون يحدد الفترة التي يتعين فيها على رئيس حكومة سابق مغادرة مقر الأقامة الرسمي بعد تركه منصبه، ولهذا دعا أعضاء في التحالف الحاكم الجديد إلى تبني قانون خاص بهذا الشأن.

ومن المتوقع أن يستخدم نفتالي بينيت مقر رئيس الحكومة في القدس لممارسة الأنشطة الرسمية، فيما ستبقى عائلته في منزلها في مدينة رعنانا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"